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فن

فى ذكرى رحيلها.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لأم كلثوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له وللراحلة أم كلثوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق عليها: "بعد صباح الخير ياللي معايا#في_ذكرى_رحيل_الكوكب ننساكي إزاي وإنتي عمرنا وفخرنا وهرم من أهرامات مصرنا ننساكي إزاي وإنتي أطلالنا وذكرياتنا وأحلى ثومة في حياتنا ومهما دارت الأيام ياست هتفضلي الحب كله بجد يا قصة الأمس واليوم والغد".

كانت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، أعلنت تفاصيل جنازة عمها «سمير عبدالله» الذي وافته المنية مؤخرا، إقامة صلاة الجنازة على مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بجوار مسجد الأمين.

وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبد الله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبد الله».

وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبد الله، مع منشورها، داعين لعمها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته.

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