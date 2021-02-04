جهاز تنمية المشروعات: توفير تمويلات للشباب والسيدات.. فيديو

قالت عزة شلبى، رئيس وحدة التنوع الاجتماعى لتنمية المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يهدف إلى توفير تمويلات للشباب والسيدات، لافتة إلى أن التمويل المتناهى الصغر أحد مكونات التمويل بجاهز المشروعات، حيث يتم من خلال جمعيات أهلية.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العميل من الممكن أن يحصل على التمويل من البنك أو الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن التمويل متناهى الصغر يعد أداة سهلة جدًا للحصول على التمويل والذى يكون فى حدود 50 ألف جنيه.





قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات التي تستهدف دعم التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي حيث يعمل على إتاحة الخدمات المالية وغير المالية التي تشمل تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهات الوسيطة الشريكة لتمكينها من تقديم خدمات تمويل تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كل محافظات الجمهورية متضمنة مشروعات الإقراض للسيدات والشباب ومشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة ومشروعات التنمية الريفية والزراعية.



