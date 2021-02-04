بسبب السيول.. تحويل حركة السيارات على طريق شرم الشيخ - القاهرة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق الطريق القادم من مدينة شرم الشيخ باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي بسبب السيول.





وأفادت الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بسبب السيول وهي في القادم من شرم الشيخ إلى النفق، حيث تم تحويل حركة السيارات إلى الطريق القديم حتى مدينة الطور ثم العودة للطريق الجديد.





وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.





وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.