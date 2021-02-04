تصريح جديد من الخارجية الأمريكية حول موقف إدارة بايدن من قانون قيصر بشان سوريا

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن تتهاون بتطبيق قانون قيصر بشأن سوريا.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ند برايس، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة بايدن :" لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه خلال عام 2019، الإدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونجرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحرب على مدار 10 أعوام".





وشدد برايس على أن الإدارة الجديدة "أخذت على عاتقها أمرا مهما في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني".





وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم الرئيس السوري وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".





وحول التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، بعد أن راج في وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين الذي خدم في السفارة الأمريكية بوسط أفريقيا، سينتقل للعمل في الميدان في القواعد الأمريكية العسكرية في الشمال الشرقي (منطقة الأكراد) خلفًا للسفير وليام روبوك الذي عمل هناك على الأرض بمنصب نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا، بحسب "الشرق الأوسط".



