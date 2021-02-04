رامي ومينا.. طبيبان بدرجة عاشقين للنادي الأهلي.. اعرف القصة

تحدث الدكتور رامي هشام الشيحة عن تأليف أغنية وتلحينها للأهلى فى زمن قياسي هو وصديقه بالمستشفى.





وأضاف "رامي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فكرة الأغنية أتت عندما تعرف على صديقه الدكتور مينا منذ 8 أشهر خلال فترة الكورونا، موضحا أنه يقوم بالتأليف وصديقه يقوم بالتلحين والتوزيع.





وتابع أن الأغنية الخاصة بالأهلى استغرقت 3 أيام لخروجها، متابعا أن سبب قيامه بالأغنية هو اقتراح من مشجعى النادى الأهلى عبر الفيسبوك لكتابة أغنية عن الأهلى.





وأكد: "وانا ماشي فى العربية بعد ما كتبت الأغنية اللحن جه فى دماغى، سمعته لمينا وعملنا فيه شوية تعديلات، مضيفا أنهم كانوا مصممين على صدور الأغنية بالتزامن لسفر الأهلى إلى قطر".





وأشار إلى أنه كان يراهن على نجاح الأغنية "محدش يراهن على الأهلي ويخسر"، مضيفا أن الأغنية كانت عفوية جدا منهم، كما أن لحنها كان مثل اللحن الموجود بالاستاد.



