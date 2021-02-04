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أخبار البلد

دعوة عامة من الرئيس السيسي للعمل لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة عامة للعمل على نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش السلمي. 

قال الرئيس إن العالم يحتفي اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضي، وهي قيمة الأخوة الإنسانية. 

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": "يحتفي العالم اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى، وهي قيمة الأخوة الإنسانية... إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

وقال إن مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم ، ودخلها الاسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف، وفي هذا السياق، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية في مصر قصاري جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الانسانية المشتركة.
 
وأضاف إنني في هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة.
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