شمال سيناء: تحديث بيانات العاملين في الجهات الحكومية شهريًا لمنع التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، إنه يجري تحديث بيانات العاملين في مختلف الجهات الحكومية علي مستوي المحافظة شهريًا، لمنع التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.





وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور مديري الموارد البشرية والإدارات المالية في مختلف المصالح الحكومية، ومجالس المدن، علي أهمية تطبيق منشور وزارة المالية رقم 34 لسنة 2020 ، والذي يؤكد علي ضرورة تنقية بيانات الموظفين بصورة دورية شهرية وحذف الموظفين الذين انتهت خدمتهم سواء بالوفاة أو بلوغ سن المعاش أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل من الجهة الإدارية إلي أخري.





ووجه الغندور بطباعة البيانات الأساسية للعاملين بكل جهة واعتمادها من إدارة الموارد البشرية بصحة البيانات بعد مراجعتها وتنقيتها من الموظفين المحالين للمعاش أو المتوفين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وموافاة وزارة المالية بالتغيرات الشهرية علي بيانات الموظفين.





وأكد العميد أسامة الغندور، علي ضرورة استلام البطاقة الحكومية "فيزا المرتبات"، من الموظفين المحالين للمعاش وتسليمها إلي اللجنة الثلاثية بالجهة لإعدامها، قبل اخلاء الطرف، واذا تعذر استلامها يتم اخطار البنك المختص لايقاف التعامل بها.





وفي نفس السياق.. اشار الغندور، إلي أن الغرض من المنظومة الالكترونية لإدارة أصول الدولة هو الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة ، وترشيد الأصول والتحول الرقمي وتكاملها مع قواعد البيانات وأحكام السيطرة عليها من التعديات والتسعير العادل ورفع كفاءة تحصيل مقابل استغلال تلك الأصول.



ووجه الغندور ، بتوحيد بنود عقود استغلال أصول الدولة بشمال سيناء وميكنتها، سواء كانت عقود حق انتفاع أو استغلال أو تأجير أو استثمار..مشيرًا إلي أن معظم العقود المبرمة لاستغلال أصول الدولة حق انتفاع حيث تتجه شمال سيناء إلي التحول الرقمي ، حيث سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة ، وربط كافة الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص إلي جانب تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية المتميزة.



وقد وقعت محافظة شمال سيناء ، برتوكول مع وزارة الاتصالات ، وذلك لتفعيل منظومة التحول الرقمي" المنظومة الالكترونية" والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة .



وكان محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة قد أعلن ، انه سيتم تطوير الاتصالات ودعم خدمات الإنترنت وربط جميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق بخدمات الإنترنت لتيسير الاتصالات والحصول على الخدمات بأقصى سرعة،خلال ٣ اشهر .







واكد المحافظ ،علي ربط جميع المدارس والمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن علي مستوي المحافظة بالتحول الرقمي ، لاعتماد العملية التعليمية علي شبكة الانترنت، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالأحياء والمدن.





ومن جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، علي أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 563 نقطة تم تنفيذ 235 نقطة منها علي مستوي المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%، وأنه سيتم تنفيذ باقي النقاط خلال الفترة المقبلة.

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