"المستوردين": التحول الرقمي يرفع كفاءة الإجراءات ويساهم في مكافحة الفساد

أكد مصطفى المكاوي سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن رقمنة الأنشطة الاقتصادية سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدا أن التحول الرقمي من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات والمساهمة في مكافحة الفساد، إذا ما تم تنفيذه بطريقه صحيحة.





وأوضح المكاوي، في بيان، الخميس، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارً حتميا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، حيث إن هناك تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي، وإعادة تحديد سلاسل الإمداد ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.









وذكر أن رقمنة الاقتصاد تم تطبيقه بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، ويجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة للتحول الرقمي حتى تساهم في دفع عمليات الاستيراد و التصدير و فتح أسواق جديدة، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.