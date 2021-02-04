آداب القاهرة: امتحان تحريري وشفوي للالتحاق بدراسات عليا قسم الفلسفة

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن من أهم شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة ببرنامج الماجستير هو اجادة الطلاب واحدة من اللغات على الاقل ، اجتياز الامتحان التحريرى وهو عبارة عن أسئلة موضوعية ، كتابة مقالة باللغة العربية عن موضوع ثقافى عام ، ترجمة جزء بسيط من اللغة الانجليزية ، بالاضافة الى اجتياز الامتحان الشفوى بعد الامتحان التحريرى .

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وكان قد أكد "شاهين"، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها.





وأشار، إلى أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.