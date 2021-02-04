تصدى لتدخل قطر وتركيا.. النهار: دور مصر في لبنان فرصة نادرة قد لا تتكرر

نشر الكاتب إبراهيم بيرم مقالًا في صحيفة "النهار" اللبنانية تحت عنوان "هل يمكن أن ينجح الدور المصري حيث أخفق الآخرون؟"، تساءل فيها عما إذا كان يمكن أن تنجح القاهرة فيما فشل فيه كثيرون خلال الأشهر الثلاثة الماضية بصدد تشكيل الحكومة اللبنانية، تعليقًا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في القاهرة أمس.





وذكر بيرم أن القيادة المصرية تنسق لحظة بلحظة مع باريس في الشان اللبناني. وقد أخذت قرارا ثابتا بتوفير فرص الدعم للمبادرة الفرنسية على نحو يعوض إلى حد كبير الانسحاب القهري لعواصم عربية عرفت بمدى تأثيرها وحجم نفوذها في الساحة اللبنانية مما أوجد ثغرة وفجوة.





وأضاف بيرم أنه ليس خافيا أن القاهرة برئاسة الرئيس السيسي حرصت دوما على الإبقاء على علاقة مميزة مع الحريري عبرت عن نفسها في محطات عدة ومنها استقبالات الرئيس السيسي له.





وتابع بيرم أن المطلع على حساسية العلاقة بين القاهرة من جهة والدوحة وأنقرة من جهة أخرى يعرف أن العاصمة المصرية لن تقف مكتوفة أمام رصدها كلا العاصمتين وهما تحاولان أن تسدا فراغا حصل في جانب من الساحة اللبنانية.





وأوضح بيرم أن مصر أبلغت من يعنيهم الأمر في لبنان أنها مقتنعة كل الاقتناع بضرورة التعجيل في تأليف الحكومة بأي شكل وضمن أي صيغة تسووية لأنها تعتقد أن الداخل اللبناني العاجز عن إنتاج تسوية محلية لن يجد لا الآن ولا غدا أي مبادرة خارجية تساهم في إنضاج تسوية انقاذية إلا المبادرة الفرنسية. وبالتالي فإنه أمام انهيار محتوم وإنقاذ صعب فالأفضل انزياح الأطراف المعنية إلى مربع الحد من الخسائر عبر تنازلات يقدمها كل فريق.





وعليه فان القاهرة لا تجد إلا الحريري مؤهلا حصريا لتولي منصب رئاسة الحكومة وإدارة المرحلة الانتقالية، والمؤهل عمليا لتطبيق نهج الحد من الانهيار وهو الشعار الذي رفعه الحريري نفسه أخيرا.





ومن هذه المنطلقات لم يكن غريبا أنه في الوقت الذي كشف النقاب عن زيارة وشيكة للحريري إلى القاهرة ولقاء الرئيس السيسي كان السفير المصري في بيروت ياسر علوي يزور قصر بعبدا. وقد وجد البعض في هذا السلوك والأداء المصريين رسالة فحواها "إننا لسنا في وارد القطيعة مع أحد وإن لدورنا حدودا مضبوطة لأننا نعي تعقيدات الوضع اللبناني وخريطة الحساسيات فيه".