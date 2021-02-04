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محافظات

بدء 42 خدمة إلكترونية بـ 5 أحياء بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بالإسكندرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني


أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء منظومة إتاحة عدد 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بعدد 5 أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب، وذلك من خلال "بوابة خدمات المحليات" ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة".

وأكد المحافظ أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي. وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.


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وأوضح الشريف أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن السكندري. لافتًا أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الانترنت، وتعمل علي توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات، كما أنها تعمل علي تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلي الحي أو الديوان أو المدينة. ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأشار المحافظ أنه جاري تجهيز ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء الأخري، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بهم، وبذلك يصبح منظومة الخدمات الإلكترونية في جميع أحياء المحافظة.

وأضاف الشريف أنه تسهيلا علي المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة في المنظومة. قامت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية لإصدار تلك البطاقات بالمجان للمواطنين. حيث تم توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها لاستخراج تلك البطاقات للمواطنين، ونناشد المواطنين بسرعة الحصول علي البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، علي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية في إطلاق المنظومة بالإسكندرية.

وأوضحت أنه كانت هناك متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات بها، والوقوف على كافة المشاكل للعمل على حلها قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات".

ذلك فضلا علي تدريب جميع العاملين بالإدارات المختصة بتلك الأحياء والتي تمت بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وتطرقت عازر إلي الوظائف التى تقدمها "بوابة خدمات المحليات"ومنها؛ متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم واجراءات الخدمات المقدمة والاطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الايقافات، وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

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