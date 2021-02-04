مصحوبة بـ كرات ثلجية..أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بتساقط كرات من الثلج، على جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة في المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط بمراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس.





وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت بغزارة صباح اليوم، إلى غرق الشوارع في برك من مياه الوحل، خاصة في القرى، وانقطاع الكهرباء في بعض القرى.





واضطر السائقون وقائدو السيارات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية إلى تقليل السرعات؛ لتفادي وقوع حوادث على هذا الطريق السريع.





ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، رؤساء المراكز والمدن، وجميع الجهات المعنية بالدفع بسيارات كسح المياه لسحبها من الشوارع لتسيير حركة المارة والمركبات في الشوارع.





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