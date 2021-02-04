باحث: برنامج زراعة الأسطح يوفر دخلاً ثابتاً للأسر.. فيديو

قال الدكتور زكريا يحيى، الباحث الأول بمعمل المناخ الزراعى، إن مشروع زراعة الأسطح يعتمد على نظام الزراعة بدون تربة ومعتمد فى المناطق التى لا يوجد بها وفرة فى المياه، ويتم فيها انتاج الخضروات وتوفر الغذاء وتحل مشكلة تلوث البيئة.





وأضاف "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل متر مربع نباتات يساعد من امتصاص 100 جرام من ملوثات الهواء، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط من الممكن أن يزرع سطح العقار الخاص به للحصول على غذاء آمن.





وتابع أن هناك زراعة بنظام الطاولات ويتم فيه زراعة الورقيات كالجرجير والبقدونس، بينما تتم زراعة الطماطم والفلفل الرومى فى وحدات، مضيفًا أن برنامج زراعة الأسطح يوفر دخل ثابت للأسر.