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رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الدحيل بمونديال العالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:39 ص
مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"
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عبدالحكيم ابو علم
شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل مواجهة الدحيل في السابعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، أحداثا متسارعة بدأت من المران الرئيسي الذي خاضه أبناء الرداء الأحمر في ملعب جامعة قطر.


وشهد المران تغييرًا جذريًا في تقكير بيتسو موسيماني، المدير الفني، فسوف يعتمد بصورة رئيسية علي والتر بواليا أساسيًا لقيادة الهجوم الأحمر في تلك المباراة، فيما سيبقى محمد شريف على دكة البدلاء بجانب حسين الشحات ومحمد هاني وباقي قائمة الفريق الأحمر.


وفجر موسيماني مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن رفض جميع الأحاديث الودية التي جرت معه خلال الساعات الماضية بهدف استبدال وليد سليمان بجونيور أجايي رغم حالة الغضب من زيادة وزن الأخير بصورة واضحة وعدم خوضه أي مباراة منذ مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي حسمها المارد الأحمر 2-1.


كما شهد المعسكر الأحمر حالة من القلق الشديد جراء الإصابة التي تعرض لها بدر بانون بكدمة قوية في الكاحل إثر تدخل من صلاح محسن، وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة بدر بانون، وقام الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور عبد المجيد أمين إبراهيم والدكتور محمد وفائي وطارق عبد العزيز، أخصائيي التأهيل أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعقد جلسات فحص مع بدر بانون داخل فندق الإقامة؛ من أجل تجهيزه ومتابعة حالته، وهناك جهود مكثفة تبذل بهدف تجهيز اللاعب لخوض المباراة.
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