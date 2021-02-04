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فن

بوسى شلبى ونجوم الفن أمام قبر نادية لطفى فى الذكرى الأولى لوفاتها.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:53 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استعادت الإعلامية بوسى شلبى ذكريات الراحلة نادية لطفى من أمام قبرها.


ونشرت بوسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيديو لها مع نجوم الفن من أمام قبر نادية لطفى وعلقت قائلة: "في ذكري السنويه الاولي للغاليه ناديه لطفي اسألكم الفاتحه والدعاء#ناديه_لطفي".


وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى ذاكرة السينما. 

تزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد «أحمد» الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل السبع بنات.

قدمت عملا دراميا واحدًا وهو «ناس ولاد ناس» وعملا مسرحيا واحدًا وهو «بمبة كشر»، وكان لها نشاطا ملحوظا في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

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