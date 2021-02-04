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اقتصاد

أسعار الفضة تتراجع 1.1 % بسبب ارتفاع الدولار

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

انخفضت أسعار الفضة اليوم الخميس 4 فبراير، بعد أن أثر ارتفاع الدولار سلبًا على جاذبية الفضة، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات


وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار، ونزلت الأسعار بعد أن صعدت لأعلى مستوى في 8 سنوات تقريباً عند 30.03 دولار منتصف هذا الأسبوع، مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي


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وشهدنا هذا الأسبوع ارتفاعات كبيرة فى سعر الفضة بسبب تداولات كبيرة للأفراد، حيث تدافع المتعاملون العالميون للحصول على السبائك والعملات المعدنية لتلبية الطلب الذى ارتفع نسبيا مع دعوات على مواقع التواصل لشراء الفضة، وهو ما دفع أسعارها للصعود الأمر الذى دفع أيضا الهيئة المعنية بتنظيم السلع الأولية في الولايات المتحدة إلى مراقبة السوق، لضبط حركة الارتفاع. 


وتسبب الصعود الملحوظ في الدولار في تراجع سعر الفضة، حيث ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين الخميس 4 فبراير، إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف. 

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