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حد أدنى 250 درجة.. التعليم الفنى يوضح شروط القبول فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:00 ص
مدارس التطبيقية للتكنولوجيا
مدارس التطبيقية للتكنولوجيا
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ياسمين القصاص

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن البروتوكول الجديد للمدارس الفنية هو عبارة عن توجه الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني، مع تنمية مهارات الشباب فى مجالات متقدمة، بحيث تتسابق الدولة المصرية على التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن بروتوكول 17 هو عبارة عن بروتوكول خاص بمدرسة 17، مما يسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية".

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في مداخلة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يوجد العديد من مراكز الخدمة للكثير من ماركات السيارات، لافتا إلى أن السيارات أصبحت الآن تمثل أهمية قصوي كما أنها تختلف عن زمن الستينات والتسعينات، فتكون السيارات الآن مزودة بالتكنلووجيا الحديثة، وبالتالى تحتاج إلى طلاب متطورين فى التكنولوجيا والكمبيوتر واللغة الإنجليزية وقراءة الكتالوجات وكيفية التشخيص.

 

وأشار"مجاهد" إلى أن الوزارة تسير فى تطوير التعليم الفني بإنشاء شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص فى مجال معين، لافتا إلى أنه تم إنشاء مدرسة تخصص فى صناعة وصيانة السيارات، وبالفعل قد تكون أول مدرسة فى هذا المجال، وسوف يتم في الفترة القادمة الاتفاق مع العديد من الشركات للتدريب الخاص فى هذا المجال، مؤكدا أنه يلزم الحصول على الإعدادية كشرط من شروط التحاق الطلاب بهذه المدرسة.


وأوضح أن الطالب يستغرق حوالى 3 سنوات لكى يحصل على دبلوم فى مجال تصليح وصيانة السيارات، من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقي، منوها إلى أنه يوجد حد أدنى للدرجات كشرط آخر لتقديم الطالب فى هذه المدرسة، على أن تكون درجة الطالب 250\280.

 

وأكد أنه يوجد العديد من الاختبارات كشرط ثالث من قبول هؤلاء الطلاب، ومنها: استخدام الحاسب الآلى بكفاءة، وإجراء الحسابات، بالإضافة إلى تحديد مقابلة شخصية، وكشف طبى واختبارات شخصية لمهاراتهم.

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