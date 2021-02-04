المشدد 10 سنوات لموظف وآخرين لاستيلائهم على 411 ألف جنيه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة، لموظف بمعاشات الشرقية، وذات الحكم لـ 4 مواطنين بتهمة التزوير والاستيلاء على 411 ألف جنيه من أموال المعاشات بدون وجه حق.

تعود أحداث الواقعة، عندما أحال المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة الي محكمة الجنايات كلا من " ب إ " 47 سنة مسئول الوارد بمنطقة معاشات الشرقية، مقيم ديرب نجم ، و"م أ" 44 سنة، مقيم الزقازيق، و"ع ع" 51 سنة مقيم الزقازيق، و"م أ" 63 سنة مقيم الزقازيق و"م م" 51 سنة مقيم العصلوجى،وذلك عقب قيامهم فى غضون عام 2018، بدائرة قسم أول الزقازيق، بأن سهل المتهم الأول بصفته موظفا عاما مسئول الوارد العام بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، للمتهمين من الثانى وحتى الخامس، مبلغ 411 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".





اقرأ أيضا:

السجن عامين لقاتل شقيقه بالشرقية خلال مشاجرة بين المجني عليه وشقيقتهم





وأضافت التحريات أنه قام المتهم بأن ثبت بدفتر الوارد عهدته على خلاف الحقيقة ورود القرارات الطبيبة المنسوب صدورها للجنة الطبية بالشرقية، باعتبارهم من العاجزين عن الكسب من القومسيون الطبى، مما مكنهم من الاستيلاء على المبلغ المالى بدون وجه حق، وترتب على ذلك التزوير فى محررات رسمية كما اشترك باقى المتهمين بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تلك الجرائم.

تم إحالة المتهمين محبوسين على ذمة القضية رقم 2229 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2566 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.