الرئيس الكيني يتوقع مساعدة منطقة التجارة الحرة الأفريقية فى التغلب على بعض التحديات الاقتصادية

وصف الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بأنها بمثابة "شريان الحياة" للاقتصاديات الأفريقية.





وأوضحت الرئاسة الكينية في بيان أصدرته ونشر اليوم / الخميس/ أن الرئيس كينياتا يتوقع "أن يؤدى نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى مساعدة القارة الأفريقية على التغلب على بعض تحدياتها الاقتصادية الملحة".





وجاء في البيان "أن الرئيس كينياتا أكد خلال لقاء له مع سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلى مين أمس، التزام كينيا بدعم هذه المنطقة وأنها ستسعى لإقناع دول أفريقية أخرى بالتعاون مع سكرتارية المنطقة، من أجل ضمان نجاح الترتيبات التجارية بالقارة الأفريقية".





وأضاف البيان "أن الرئيس كينياتا أكد الأهمية الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن لديها إمكانية تسريع جهود التكامل في القارة الأفريقية عن طريق تشجيع التفاعلات الشعبية من خلال التجارة"، وأن سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية عرض على الرئيس كينياتا خريطة طريق للمنطقة تعطى الأولوية للتنمية الصناعية ودعم المرأة والشباب.







وأشارت الرئاسة الكينية إلى أن الرئيس كينياتا أعرب عن تهنئته لوامكيلى مين على تعيينه كأول سكرتير عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وأشاد بجهوده من أجل إنجاحها على الرغم من الاضطرابات التي سببتها أزمة وباء فيروس كورونا، وأن سكرتير عام المنطقة رد بتوجيه الشكر إلى كينيا على دعمها لمساعيه لشغل منصبه.



