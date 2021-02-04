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تعليم

إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات جامعة طنطا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:18 ص
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
كشف الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إنشاء عدد 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية ، تضم : مركز طب وجراحه العيون، مركز جراحات المسالك البولية وأمراض الكلي، مركز السكته الدماغية، مركز علاج الأورام، مركز الأمراض الباطنية، ومركز الأمراض الصدرية.


أوضح رئيس جامعة طنطا، أن إنشاء هذه المراكز يأتى فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير القطاع الطبي بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للعاملين والمجتمع، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، ودعم وتطوير البحث العلمى فى المجالات الطبية والإدارية.

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