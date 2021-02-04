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برلمان

برلماني: الدولة نجحت في تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:06 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد اللواء عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، أن وزارة الصحة والدولة وضعت خطة تأمين طبي متكاملة لبطولة كأس العالم لكرة اليد2021، لأكبر حدث رياضي عالمي كبير يشارك به 32 دولة بالعالم في ظل مواجهة الجائحة، مضيفا أنه كان هناك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية البطولة وحتى نهايتها.

وقال اللواء عبد الفتاح الشحات، في بيان، الخميس، إن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد ونجاحها، هو رسالة للعالم أجمع بمواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا فمصر قدمت نماذج متعددة منها إجراء للاستحقاقات الانتخابية بغرفتيها الشيوخ والبرلمان، ومن ثم تنظيم البطولة، وهو ما يؤكد على مواجهة الدولة المصرية لجائحة كورونا، مما ساهم في الخروج  بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن نجاح تلك الفعاليات يؤكد القدرة على التحكم في انتشار الوباء لتصبح مصر أول دولة تعتمد خطة وقائية لذلك. 
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