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إيرينا بوكوفا: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يذكرنا بمسئولياتنا لتعزيز التضامن والمساواة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:13 ص
إيرينا بوكوفا
إيرينا بوكوفا
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محمد شحتة
أكدت إيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو""، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يُذكِّرنا بمسؤوليتنا بشأن ضرورة تعزيز مفاهيم التضامن والمساواة وتقبُّل الآخر والتنوع والسلام و احترام كرامة الإنسان. 

وقالت بوكوفا، في رسالتها إلى العالم بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، إن القرار التاريخي باعتماد الأمم المتحدة الـ4 من فبراير يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية احتفاء بالوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، سوف يساعدنا في زيادة تشجيع وتعزيز الرؤية الإنسانية التي مفادها أننا ننتمي إلى إنسانية واحدة على الرغم من تنوّعنا". 

ويحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
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