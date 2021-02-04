ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستعراض بيان وزير السياحة والآثار

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:16 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال مناقشة بيانات أداء الوزراء. 


وتشهد جلسة اليوم، الخميس، إلقاء بيان وزير السياحة والآثار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورا في بعض القطاعات.


‏وشهدت جلسات يوم الأحد الماضي إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان  وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


وشهدت جلسات الاثنين إلقاء كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفي وزارتيهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معسكر دائم لمجلس النواب 15 يوما لتقييم أداء الحكومة وجميع الوزراء .. والبداية بوزيري التنمية المحلية والتموين

سابقة تاريخية للبرلمان .. لجان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل

برلماني: مجلس النواب يحظى بتركيبة حزبية كبيرة ستسهم فى إثراء الحياة السياسية

برلماني يطالب الحكومة بتبني قيم الموضوعية أثناء طرح تقييمها أمام النواب

للاستماع لوزيري الثقافة والبيئة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

وزيرة الثقافة تعرض فيلما عن أنشطة الوزارة خلال الجلسة العامة للبرلمان

ترشيحاتنا

أول تعليق من الحكومة اللبنانية بعد اغتيال معارض حزب الله

سعر الذهب اليوم الخميس 4 فبراير 2021

نائبة بالكنيست: نتنياهو انتهى وهذا هو رئيس وزراء إسرائيل الجديد

الكويت تحذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

Advertisements

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك