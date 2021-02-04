اتحاد الدواجن: آلية فنية لنشر تكاليف إنتاج الكيلو يوميًا

يعتزم مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن المنتخب الثلاثاء الماضي، تصميم آلية لنشر تكاليف إنتاج كيلو الدواجن يوميا، وليس أسعار البيع.





وقال المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن إعلان سعر التكلفة على صفحة الاتحاد يوميًا، تضمن إتاحتها ومشاركتها لجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إطلاع المستهلك النهائي على السعر العادل، الذي ينبغي أن يشتري به الدواجن.





وأوضح العناني في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن هامش الربح الذي يضاف إلى المتوسط العادل الحقيقي للتكلفة، سوف تحدده لجنة من أرباب الصناعة، تضم في عضويتها ممثلين عن صغار المربين، وهيئة حماية المستهلك، ووزارتي الزراعة والتموين.

وتنتج مصر يوميًا نحو 3.5 مليون دجاجة، أي ما يزيد على الاكتفاء الذاتي حاليا، وتستفيد الصناعة خلال الفترة الحالية من قرار منظمة الصحة العالمية باعتماد 14 منطقة إنتاج مصرية خالية من أنفلونزا الطيور، ما يعني الاتجاه لتصدير الدواجن وبيض المائدة، وبيض التفريخ.