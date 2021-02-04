طارق شوقي يكشف عن خطة الوزارة لبناء 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سنويا.. ويؤكد: نعمل على إدراج تخصصات جديدة متوافقة مع احتياجات سوق العمل.. وهدفنا توفير تعليم فني يجمع بين الجانبين النظري والعملي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تخطط لـ زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر.









وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم من خلال هذه المدارس، إدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل، وبما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.









وقال إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى توفير تعليم فني يجمع بين الجانبين النظري والعملي بما يُمَكّن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.









وأعلن وزير التربية والتعليم خلال تقرير رسمي أعدته الوزارة للكشف عن خططها خلال الخمس سنوات القادمة، أنه من المخطط أن يتم فتح 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية على الأقل كل عام خلال الخمس سنوات القادمة.









وكانت وزارة التربية والتعليم نجحت خلال الفترة الماضية في إنشاء وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لطلاب التعليم الفني، وتم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب المزدوج، وتم إنشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل المزارع.









وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" أحدث هذه المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.



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أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية في مصر والشرق الأوسط تعد مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية هي أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بنظام التعليم المزدوج في مجال صناعات التكنولوجيا الحيوية، وهي مدرسة داخل مصنع للتعليم والتدريب المزدوج، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات بنظام الساعات المعتمدة، والمدرسة مجهزة بما يتناسب مع المنهج العلمي والعملي والتدريبي والمهاري الذي تم تصميمه طبقًا لاحتياجات شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية.



جدير بالذكر أنها مدرسة داخل مصنع للتعليم والتدريب المزدوج، والمدرسة مجهزة بما يتناسب مع المنهج العلمي والعملي والتدريبي والمهاري الذي تم تصميمه طبقًا لاحتياجات شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية.





أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تستعد لتوقيع بروتوكول جديد يوم الاثنين القادم، لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما والفنون.



وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن هذا البروتوكول سيتم توقيعه مع أكاديمية الفنون، وستكون هذه المدرسة ضمن سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وأضاف أن هذه المدرسة ستتيح تعليم التخصصات الفنية الخاصة بصناعة الفنون والسينما، مثل فنيي التصوير والرسوم المتحركة والإضاءة وغيرها من فنيات المواد الفنية.



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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه يشترط في المتقدمين لهذه المدرسة الجديدة المتخصصة في السينما والفنون، أن يكون لديهم الموهبة المتعلقة بالتخصصات المتاحة في المدرسة.



وأكد أنه بعد توقيع البروتوكول الاثنين القادم، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع التفاصيل الخاصة بهذه المدرسة وشروطها وطبيعة الدراسة فيها ومكانها في بيان رسمي صادر عن الوزارة.



أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المراقبة والإنذار، وتكنولوجيا الألعاب والفنون الرقمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد خريجين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الاصطناعي ومجال الألعاب والفنون الرقمية، بالإضافة إلى مجال المراقبة والإنذار، وفق أحدث النظم المتبعة دوليًا.

وأضاف مجاهد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلك المجالات، والتي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق خطة 2030، وتطبيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية والمشروعات العملاقة.

وسيتم إتاحة التقديم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية على أن لا يقل مجموع المتقدم بالشهادة الإعدادية عن 250 درجة، وألا يزيد عمره فى أكتوبر 2020 على 18 عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية، واجتياز المقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة فور غلق باب التقديم؛ ليتم عليه اختيار المقبولين للالتحاق بالمدرسة.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي: "العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي"، مشيرًا إلى أن المميزات التي سيحصل عليها طلاب المدرسة ونظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية المعتمدة دوليًا، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، ذلك بالإضافة إلى التدريب العملي أثناء الدراسة، وحصولهم على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب.

وأكد بصيلة أنه سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة في الأيام القليلة القادمة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة تعد مدرسة بي. تك أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه للتقديم في هذه المدرسة يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا تزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل على 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائقا طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.



وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة استمارة النجاح، شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.



وتضم "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر 4.





مدرسة we لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب القبول بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرومصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وحتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك في التخصصات الآتية: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية".



وحددت الوزارة شروط القبول بالمدرسة للعام الدراسي 2020 /2021، على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019 /2020، من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، والحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.



كما اشترطت أن لا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 على 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.



وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم، صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.



على أن تكون طريقة التقدم للمدرسة بتسجيل البيانات إلكترونيًا عن طريق الرابط التالى https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0sFKBSeRdMtyQgPoXzF4753_UAEeBoFIQ2KZlHNg-Lqx7ow/viewform?usp=sf_link



على أن يتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناء على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة.







أول مدرسة متخصصة بمجال تصنيع الألبان في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي – ريادة.









تعمل المدرسة على إعداد عمالة فنية مدربة مؤهلة بشكل كامل على العمل بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان، داخل وخارج مصر، وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بمصانع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي – ريادة.









و فيما يتعلق بمعلمي وإداري مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، فيتم اختيارهم من معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال إعلان رسمي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.









أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالقليوبية

تعتبر مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بالعبور هى الأولى فى مصر والشرق الأوسط.









وتغطي المدرسة تخصصات جديدة لسوق العمل فى صناعة الحلي والمجوهرات التى كادت أنّ توشك على الاندثار، كما أن المدرسة تقام بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة "إيجيبت جولد"، والتي تعد من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط بمجال صناعة الحُلي والمجوهرات.



وتقع مدرسة "إيجيبت جولد" بجوار المنطقة الصناعية بالعبور وتقام على مساحة 10 آلاف متر تقريبا ومكونة من مبنى 3 أدوار وبها مكاتب لشئون الطلبة وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش، كما تضم المدرسة 13 فصلا للدراسة النظرية و20 قاعة للتدريبات العملية.









وتعتمد الدراسة بالمدرسة من خلال 3 محاور الأول: العلوم الأساسية والثقافية والثانى العلوم الفنية فى مجال التخصص والثالث التدريب العملى داخل ورس المدرسة ومصانع الذهب.



وتوفر المدرسة العديد من المميزات تتمثل في أن الدراسة 3 أيام نظري بالمدرسة و3 أيام دراسة عملية فيما تضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات في صناعة الذهب والمجوهرات، كما يحصل الطلاب على مكافأة شهرية فور التحاقهم بالمدرسة حسب تميز كل طالب عن الآخر.









أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية بمصر تتخصص فى تكنولوجيا الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني

هي مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، وتعد أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية بمصر تتخصص فى تكنولوجيا الزراعة والري، والإنتاج الحيواني والداجني، و تضم هذه المدرسة، العديد من التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة بمصر.









مدرسة متخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم

افتتحت وزارة التربية والتعليم مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وهي مدرسة متتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.









وقامت مؤسسة مصر الخير بتكوين شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة أمريكانا، لإنشاء مجمع تعليمي متخصص في إدارة وتشغيل المطعم يتبع نظام 3+2+2 بالتعاون مع شريك تعليمي دولي متخصص، بحيث تكون الدراسة في المدارس الثانوية الفندقية المتخصصة بمدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب بمدينة نصر في تخصص المطاعم لمدة 3 سنوات يمنح خلالها الطالب شهادة دبلوم فني معتمد دوليًا تؤهله للعمل في المطاعم بوظيفة عضو فريق بالمطعم Team Member من الشريك التعليمي الدولي City & Guilds، ثم يلتحق الطلاب من الخريجين بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان لمدة عامين ( +2) للحصول على دبلوم فني فوق متوسط يؤهله للعمل كمشرف في المطاعم Supervisor، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يلتحق الطلاب من الحاصلين على الدبلوم الفني فوق المتوسط بكلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان لمدة عامين آخرين (+2)، للحصول على بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي يؤهله للعمل كمدير أو مساعد مدير في المطاعم.













وتسعى هذه المدرسة لتوفير البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.









أول مدرسة بمصر تعمل بنظام مدارس p-tech

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الاستعدادات لفتح مدرسة I-Tech school for applied technology، أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس p-tech، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020.









المدرسة ذات نظام الخمس سنوات، تسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السرياني، وتطوير التطبيقيات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة عمل متميزة ومتكاملة للطلاب، حيث يتم تدريبهم على المناهج الدراسية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية إكمال الطلاب لتعليمهم الجامعي.









أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر