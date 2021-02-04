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فن

عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر تويتر

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:27 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، فيديو جديد له محتفلًا بعيد ميلاد ابنته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وعلق عصام الحضرى قائلًا:"شهودي حبيبتي بنتي وروح قلبي كل سنة وكل العمر وانتي طيبة يا قلبي وفي خير وسعادة وربنا يفرحني بيكي واشوفك في احسن حال يا حبيبتي يا رب".


وفي وقت سابق، أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.


وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا".

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