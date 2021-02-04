مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادثي تصادم بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .

البداية كانت بإصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بطريق سنهوا أمام عزبة الخميسين، دائرة مركز منيا القمح وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

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وعلي جانب آخر فقد لقى عامل باليومية مصرعه وأصيب اثنان آخرين بكدمات وكسور فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " بلبيس- القاهرة الصحراوى" دائرة مركز شرطة بلبيس وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد ورود بلاغا بوقوع حادثي تصادم أحداهما أمام عزبة الخمسين التابعة لقرية سنهوا بين دراجة بخارية وتروسيكل، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

والحادث الثاني بطريق"بلبيس- القاهرة الصحراوى" وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بسبب السرعة الزائدة وأسفر ذلك عن مصرع عامل وإصابة 2 بكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.