عمرو حسن يكشف خدمات القوافل الطبية المختلفة في القرى الأكثر فقرا.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس والمدير الطبي لمؤسسة مصر الصحة والتنمية المستدامة، إن تحسن نفسية الطالب وحبه للمدرسة يعتمد على شكل وألوان المدرسة وخاصة أطفال"كى جى" وابتدائى، مما يشجع هذا الطالب على المذاكرة الجيدة، كما أن المدرسة تساعد على حب الطالب للرياضة، وبالتالى يكون الطالب بالنهاية شاب مجتهد رياضى متطلع إلى مستقبله، متابعا أنه سوف يكون مواطن صالح يخدم بلده.

وأضاف، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وزارة التضامن قامت بتوزيع الجمعيات الأهلية على جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن تم تحديد القرى الاكثر فقرا واحتياجا على أن تكون الاولى لهذه الخدمات من الأطقم الطبية.





وأشارإلى أن تلك القري تشهد الكشف وتوزيع علاج مجاني من القوافل الطبية، مضيفا أن القوافل تساعد المريض أن يحصل على علاج أو مستلزمات طبية متطورة كسماعة الاذن والنظارة مجانا.



