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الأعلى للشئون الإسلامية: اليوم العالمى للإخوة الإنسانية خرج من مصر.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الغنى هندى، إن اليوم العالمى للاخوة الإنسانية خرج من مصر لتؤكد على أن قضية الاخوة والتعايش السلمى والإنسانى من اهم القضايا التى تتبانها الدولة المصرية فى رسم معالم حقيقية لرسم تلك المبادرة.

واضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الهدف الذي سعت إليه مصر من أجل نشر قيم التعايش والسلام ونبذ العنف وصل لكل العالم باعتبار الأمم المتحدة اعتمدت تلك الوثيقة، مشيرًا إلى ان الاخوة الإنسانية والتعايش السلمى والانسانى هو النهج الإنساني بشكل عام.

وتابع أن قيم العنف والتطرف والإرهاب ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالإسلام، مشددًا على ان مصر تحرص على مشاركة العالم بالاحتفال باليوم العالمى للاخوة الإنسانية.

و أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، مؤكدًا على التصدى لكل دعاوي الكراهية والتحريض على العنف.

 وقال الرئيس السيسي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن يحتفي العالم اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضي ، وهي قيمة الأخوة الانسانية ... إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار. 


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