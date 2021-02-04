مصاب بالانفصام.. التحقيق في انتحار شاب من الطابق الخامس بالهرم

أمرت نيابة الهرم بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب القى بنفسه من الطابق الخامس بالهرم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب ألقي بنفسه من الطابق الخامس بالعقار بمنطقة الهرم كما أنه يقيم رفقة والده بالشقة محل الواقعة.

واشارت التحريات أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي "انفصام في الشخصية" منذ سنوات ، وتم حجزه بمستشفى للطب النفسي للعلاج، وبالفحص والمعاينة تبين انتحاره من شرفة الشقة سكنه، ولا يوجد شبهة جنائية في وفاته.





وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بأحد العقارات بشارع عبدون بشير بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين انتحاره، من شرفة الشقة سكنه، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.