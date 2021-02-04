لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، قبل إعلان جاهزيته لمباراة الدحيل القطري، اليوم الخميس، في مونديال الأندية.





وقال شوبير، خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "بانون تعرض للإصابة بكدمة، في التحام مع صلاح محسن قبل نهاية المران.. وحدث بالفعل تورم في قدمه، لكن تم التعامل معه بشكل جيد، وتجهيزه للمشاركة في اللقاء".





وعن هزيمة بيراميدز أمام إنبي أمس (3-2)، قال: "الفترة المقبلة ستشهد تعديلات عديدة في النادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني.. هناك أمور كثيرة خاطئة داخل الفريق، بدليل النتائج، حيث فقد 18 نقطة منذ انطلاق الموسم".





وأضاف: "بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، من أجل السيطرة على غرفة الملابس، لكن هذا لم يحدث.. رمضان مشتت ومنفعل بشكل مستمر، ورغم تسجيله 5 أهداف، إلا أنه خارج تركيزه ودون إنتاج".