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حوادث

ضبط ٤ سائقين لتعاطيهم المخدرات بسوهاج

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:47 ص
ضبط ٤ سائقين لتعاطيهم
ضبط ٤ سائقين لتعاطيهم المخدرات
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أنغام الجنايني
كثفت إدارة مرور سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ووحدة مكافحة المخدرات، حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية؛ وذلك للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات.


وفي إطار توجيهات وزير الداخلية بتدشين حملات لتحليل المخدرات لسائقي الطرق؛ لبيان ما إن كان السائق تحت تأثير المُخدر أم لا للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة المرور بسحب ٦٣ عينة للكشف عن الإدمان، تم التأكد من إيجابية ٤ عينات منهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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