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برلمان

هنخلص نص الليل.. حنفي جبالي يدعو النواب لتقليل عدد راغبي التحدث أمام الوزراء

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:38 ص
حنفى جبالى رئيس مجلس
حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى تقليل عدد راغبي التحدث أمام الوزراء، أثناء مناقشة بيانات الوزراء.


وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: "نرجو تقليل طالبي الكلمات كما ترون، وإلا هنخلص نص الليل أو تاني يوم، أرجوكم تقليل العدد وعدم الاحتجاج".


وأضاف: "تلاحظون أن هناك نسبا معينة في إعطاء الكلمات، وأرجو ألا يحتج أحد على ممثلي الهيئات البرلمانية، رؤساء اللجان، لأن رئيس اللجنة يتحدث نيابة عن اللجنة وممثلي الهيئات البرلمانية عن الهيئة بكاملها".

 
وأكد أنه يسمح بزيادة الوقت للأعضاء على دقيقتين في ضوء مجريات الأمور، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية لهم الأولوية في اللائحة.


وقال جبالي: "أراعي التوازن المطلق بين طالبين الكلمة بين النواب، أشكركم على روح التسامح، وهناك معايير معينة أرجو الانتباه إليها".
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