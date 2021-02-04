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توك شو

حسام حداد: أتمنى أن ألتقي فيروز ومونيكا بيلوتشي

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:42 ص
حسام حداد
حسام حداد
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ياسمين القصاص
أجاب الإعلامي حسام حداد عن سؤال حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وهو «ما الشخصية المشهورة التي تتمنى أن تتناول العشاء معها؟»، قائلًا إنه يتمنى أن يطل الله في عمر المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز لكي يجري حوارًا معها، كما أنه يتمنى أن يتناول العشاء مع الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

بدورها قالت الإعلامية منة الشرقاوي، ممازحة: "السؤال ده ميتسأليش، لو حد النهاردة عنده فرصة يقابل حد من المشاهير، أنا اللي هكون حد من المشاهير، وهعزمهم على العشاء".

أما الإعلامية ميرفت المليجي، فقد أعربت عن سعادتها بمشاركتها للمرة الأولى في تقديم البرنامج، وبخاصة أنه يحمل اسم مصر، معتبرة أن هذا الأمر شرف كبير لها، كما أنه من أقدم البرامج الصباحية والتي تتمتع بشعبية كبيرة، وأكدت أنها تتمنى أن تلتقي بأوبرا وينفري المذيعة الأمريكية الشهيرة، حيث تعتبرها نموذجًا كبيرًا بالنسبة إليها، وتستطيع الجمع بين بساطة الأداء والحضور والثقافة، بالإضافة إلى أنها أجرت عددًا كبيرًا من اللقاءات والحوارات مع شخصيات شهيرة.
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