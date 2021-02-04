حسام حداد: أتمنى أن ألتقي فيروز ومونيكا بيلوتشي

أجاب الإعلامي حسام حداد عن سؤال حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وهو «ما الشخصية المشهورة التي تتمنى أن تتناول العشاء معها؟»، قائلًا إنه يتمنى أن يطل الله في عمر المطربة اللبنانية الشهيرة فيروز لكي يجري حوارًا معها، كما أنه يتمنى أن يتناول العشاء مع الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.





بدورها قالت الإعلامية منة الشرقاوي، ممازحة: "السؤال ده ميتسأليش، لو حد النهاردة عنده فرصة يقابل حد من المشاهير، أنا اللي هكون حد من المشاهير، وهعزمهم على العشاء".



