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برلمان

وزير السياحة: أغلقنا أى فندق سرح عمالة ونفذنا الإجراءات السليمة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:54 ص
وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار المصري
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء قام بتحركات لدعم قطاع السياحة، مضيفا خلال الجلسة العامة: "تم إرجاء الحجز الإداري وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاء الضريبة العقارية وغيرها من الإجراءات".


وأضاف: "تم اتخاذ حوافز لتشجيع قطاع السياحة بما يساعد ويشجع المواطنين وأي فندق سرح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم وزعلوا مني شوية بس معلش ده كان الصح وتم إنشاء لجنة لإنهاء الأزمات في الوزارة وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى".


وتابع: "واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحية والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا على شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن".
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