خالد العنانى للنواب: السياحة تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور كورونا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة المصرية تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور أزمة كورونا، وتأثيرها على جميع بلدان العالم.









وأكد العناني، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن "السياحة سقطت في يوم وليلة، وكانت لحظة سقوط حر، حيث اتخذنا قرارا يوم 16 مارس، بغلق المطارات والفنادق السياحية وتوقفت الحياة، خاصة أن قرار الغلق تعلق بأن الصحة هي المعيار الأساسي".









وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة أزمات عقب الأزمة، وقامت بوضع ضوابط تم تعديلها 16 مرة، بسبب التغييرات التي تطرأ على كورونا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قام بتقديم دعم لا محدود للسياحة المصرية.







