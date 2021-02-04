الأهلاوية يترقبون.. تاريخ وأرقام مهمة بشأن منافسات كأس العالم للأندية

لا صوت يعلو فى العالم خلال الوقت الحالى فوق بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى فى قطر ، ويعد كأس العالم للأندية هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.



وأعلنت الفيفا عام 1999 عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى نادي في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا و بطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الاتحادات القارية الأخرى تحتج لدى الفيفا كون لقب أحسن نادي في العالم محصورا بين اتحادين قاريين فقط.

و انطلق كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000 ولم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شريكة الفيفا التسويقية. تُقام البطولة كل سنة منذ 2005. استضاف البطولةَ البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

وشهدت السنوات الماضية منافسات مدوية بين العديد من الأندية التى نجحت فى التتويج باللقب العالمى الكبير و فازت عشرة أندية مختلفة في خمسة عشر نسخة من البطولة، ويمتلك ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، حيث فاز باللقب أربع مرات (2014، 2016، 2017 و2018)، ويأتي خلفة نادي برشلونة بواقع ثلاثة القاب، ثم نادي كورينثيانزالبرازيلي برصيد لقبين.





بينما فاز باللقب مرة واحد كل من ساو باولو إنترناسيونال البرازيليين وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني. ولهذا الأندية الإسبانية تحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 7 مرات.





وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية ، إلى ملعب المدينة التعليمية فى قطر لمتابعة مباراة الأهلى أمام الدحيل القطري، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية المقام فى الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .