وزير السياحة: أزمة كورونا الأسوأ بعد حادث سقوط الطائرة الروسية

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن جائحة كورونا التي ضربت قطاع السياحة المصرية كانت الأسوأ بعد أزمة القطاع في عام 2016 عقب سقوط الطائرة الروسية.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي "مصر تنطلق 2018-2020".









وقال العناني إن الوزارة تعاملت مع أزمة كورونا بخطة متوازنة وواضحة منذ اللحظة الأولى لانتشار الوباء، مشيرا إلى أن قطاع السياحة كان يسير بخطوات متقدمة وسريعة نحو التعافي قبل جائحة كورونا.







