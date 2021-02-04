45 فريقا طبيا لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا في المنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات الـ 16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.





قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





اقرأ المزيد

















واوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، ان المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت، مشيرًا الي أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.





وأشار الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، انه تم التنبيه علي جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، كما اكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية ، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.









وفي سياق متصل تشهد المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا خلال الفترة الحاليه نقلة نوعية لمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الجديدة والنادرة، سواء من حيث ما يتم بها من عمليات جراحية دقيقة وكبرى ومتقدمة، تتطلب توافر تجهيزات طبية متطورة ومتوافقة مع أحدث المستويات والمعايير العالمية، أو مهارة خاصة في الأداء الجراحي من الأساتذة والأطباء الأخصائيين بكلية الطب وبمستشفيات جامعة المنيا.





فقد أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة عن نجاح فريق جراحي بقيادة الدكتور أحمد فتحي صادق رئيس وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام لأول مرة بالمستشفيات الجامعية من إعادة زرع لأصبع السبابة الأيمن لمريض في الثلاثين من عمره بعد تعرضه لبتر كامل في مفرمة.





وأكد الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن العملية تم إجراؤها بعد وصول المريض إلى المستشفى في أقل من 60 دقيقة، مما يدل على سرعة وكفاءة تعامل الأطباء بقسم العظام والطوارئ مع الحالة بالأسلوب الطبي السليم، وبما يؤهل المستشفيات الجامعية لإجراء أي تدخلات جراحية سواء في حالات الطوارئ والعظام أو العمليات الجراحية الأخرى.





وأوضح الدكتور أحمد فتحي صادق رئيس فريق الجراحين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، أن العملية الجراحية استخدم فيها الميكروسكوب الجراحي، وذلك بعد تجهيز الأصبع المبتور واليد، واستخراج الشرايين والأعصاب والأوردة لإجراء التوصيل الدموي للشرايين والأوتار وتثبيت الكسور، وإصلاح الجلد، حيث استغرقت العملية 3 ساعات متصلة لعودة الاصبع للحياة بالجسم، وتوصيله بالدورة الدموية للمريض بالصورة السليمة، وعدم التأثر الوظيفي له، وذلك بطريقة تقنية دقيقة.



