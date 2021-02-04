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برلمان

وزير السياحة أمام النواب: إعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لهذه المحافظات

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:03 م
وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار المصري
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح - عمرو سيد
أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدعم وزارة المالية لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا، خصوصًا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أي قروض للقطاع.

وأوضح أمام البرلمان، أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان «من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021».

وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالي 73 جنسية حاليًا، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.
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