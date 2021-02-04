"عملية تجميل".. أحدث عروض مسرح مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عملية تجميل".





مسرحية "عملية تجميل"، تدور أحداثها في أجواء ساخرة داخل إحدي المحاكم أثناء نظر عدد من القضايا، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.



