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فن

"عملية تجميل".. أحدث عروض مسرح مصر

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:55 ص
مسرحية عملية تجميل
مسرحية عملية تجميل
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أحمد إبراهيم
تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عملية تجميل".

مسرحية "عملية تجميل"، تدور أحداثها في أجواء ساخرة داخل إحدي المحاكم أثناء نظر عدد من القضايا، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن "ويزو"، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، محمد انور، كريم عفيفي، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، بيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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