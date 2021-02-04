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برلمان

13 مليار دولار.. العناني يوضح تفاصيل إيرادات السياحة الفترة الماضية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:03 ص
وزير السياحة
وزير السياحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أن عدد السياح الزائرين لمصر عام 2018 كان 13 مليون سائح بعد أن كان 11 مليون سائح في 2010، وقال: "ولكن للأسف ظهرت أزمة كورنا وكان هبوطا كبيرا".


وأضاف الوزير أن إجمالي المبالغ التي دخلت مصر عن طريق السياحة كان الأعلى لعام 2019 ووصل إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن القطاع السياحي عبر أزمة كورنا والتي تعتبر أكبر أزمة شهدها القطاع، وقامت هيئة تنشيط السياحة بمجهودات كبيرة جدا، حيث شاركت في أكثر من 100 معرض وبورصة سياحية على المستوى العالمي في أكثر من 45 دولة.


وتابع: "تستضيف الوزارة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم للترويج السياحي ومنهم الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، وسنستضيف أكثر من 60 شخصية عالمية مؤثرة خلال الفترة القادمة من أكثر من 15 دولة حول العالم، كما شاركت الوزارة في أكثر من 120 مؤتمرا وفعالية عالمية للترويج السياحي".


واستطرد: "كما قامت الوزارة برعاية بعض الأحداث الرياضية الكبرى، ومنها كأس العالم 2018 بروسيا وبطولة كأس العالم لليد وبطولة أفريقيا لكرة القدم 2019 وبطولات الاسكواش وغيرها من البطولات الأخرى، كما قامت الوزارة بأكثر من 186 رحلة ومنها رحلة العائلة المقدسة، وتمت دعوة وفد فرنسي للترويج لهذا الأمر، كما تم عقد شراكات مع العديد من القنوات الفضائية ومنظمي الرحلات العالمين للترويج للسياحية".


 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي للاستماع لبيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني. 
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