ضبط شاب بحوزته 120 قرص تامول بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج ، من ضبط شاب وبحوزته 120 قرص تامول مُخدر، بمركز المنشأة جنوبي المحافظة.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بدائرة المركز من ضبط "عز الدين ح ع"، 29 عامًا، عامل، ويقيم بندر المنشأة، وبحوزته 120 قرص تامول ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول.





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من المُتعاطين.



