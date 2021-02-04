سر عدم فعالية لقاحات كورونا لمن هم فوق الـ 65.. أستاذ طب يجيب

قال الدكتور هانى عياش، أستاذ الطب بجامعة نيويورك، إن لقاحات فيروس كورونا فى تعدد الآن وهناك تطور فى تكنولوجيا الخاصة به، حيث أنها تعتبر مهمة جدا لمواجهته، مشيرا إلى أن لقاح الهند الذي وصل لمصر يعتبر لقاح جيد جدا.





وأضاف "عياش" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان لقاح الهند حصل على الموافقة فى لندن منذ أول الشهر السابق ثم الإتحاد الأوروبي، موضحا أن نسبة نجاحه تصل إلى 72%.





وتابع أنه يقلل من نسب الفيروس حتى إذا دخل جسم الإنسان، حيث أنه لا يأتي بدرجة عالية، لافتا إلى أن الشركة المنتجة له صرحت أنه يعمل وفعال على لمن هم فى ال65 عاما.





وأشار إلى أن من فى عمر ال65 عاما تكون مناعتهم ضعيفة، فإن استجابتهم لأى لقاح تكون ضعيفة قليلا، مضيفا إلى أن اللقاح الصينى أعطى نتائج إيجابية فى الإمارات.



