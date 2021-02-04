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رياضة

قبل موقعة اليوم .. ننشر القائمة النهائية لـ الأهلى والدحيل بمونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:04 م
الأهلى والدحيل القطري
الأهلى والدحيل القطري
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عمرو الحلوانى

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية ، إلى ملعب المدينة التعليمية فى قطر لمتابعة مباراة الأهلى أمام الدحيل القطري، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية المقام فى الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة بين الأهلى والدحيل القطري عبر قنوات بي إن سبورت 1 المشفرة بالإضافة إلى قناة " الكأس القطرية 3 " المشفرة أيضا والحاصلة على حقوق إذاعة مونديال الأندية بجانب بث المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية  وضمت قائمة الأهلى كلا من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

وعلى الجانب الأخر ، ضمت قائمة الدحيل القطرى المشاركة فى كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد البكري وخليفة أبو بكر وصلاح زكريا.

خط الدفاع: محمد موسى وعلي مال الله والمهدي بن عطية وبسام الراوي وأحمد ياسر المحمدي وإسماعيل محمد.

خط الوسط: لويس مارتن جونيور وكريم بوضياف ومبارك شنان وعبد الله الأحرق وسلطان آل بريك وعلي عفيف وخالد محمد وعاصم مادبو وعلي كريمي.

خط الهجوم: المعز علي وميشيل إيلونجا ومحمد مونتاري ودودو وادميلسون جونيور.

 


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