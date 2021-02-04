الطائفة الإنجيلية: السيسى يهتم بحرية الدين والتعايش المشترك ونشر التسامح.. فيديو

قال أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سبق وتحدث فى عدة مرات عن الحرية وحرية العبادة وتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف، وتحدث أكثر من مرة على أهمية السلام المجتمعى، وهو من الرؤساء القلائل فى العالم المهتمين بقضايا حرية العبادة ويترجم هذا على أرض الواقع.





وأضاف، رئيس الطائفة الإنجيلية، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارات الرئيس المتكررة إلى الكاتدرائية تخلق وعيًا جديدًا لدى الوطنيين وهو من القلائل التى يحسب لهم بالدعوة إلى العيش المشترك والتوسع فى المؤسسات الدينية وسيسجل التاريخ هذا بأن التحول نحو المواطنة والعيش المشترك ودولة القانون تصب بشكل مباشر على المجتمع.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بحرية الدين والتعايش المشترك وزرع قيم التسامح لدى المواطنين.





وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكل حقوقهم دون تمييز، مؤكدًا التصدى لكل دعاوي الكراهية والتحريض على العنف.





وقال الرئيس السيسي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن يحتفي العالم اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضي ، وهي قيمة الأخوة الانسانية ... إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

