بالأرقام.. وزير الآثار يكشف جهود التنسيق مع 6 وزارات والبنك المركزي لتجاوز جائحة كورونا

كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم قطاع السياحة اقتصاديا، وقال: "يناير 2020 شهد إعلان مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية تخفيض سعر الفائدة من 12% إلى 10%".









وأضاف: "في مارس 2020 تم تخفيض سعر فائدة المبادرة إلى 8%، وفي أبريل 2020 تم تقديم مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، وفي أغسطس 2020 تم الموافقة على مبادرة البنك المركزى على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري".









وتابع: "في 6 ديسمبر 2020 وافق البنك المركزى على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021، و3 يناير 2021: موافقة البنك المركزي على مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة حتى ديسمبر 2021".









وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وفي 11 مايو 2020: التنسيق مع وزارة المالية لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات (لأول مرة).









ولفت وزير السياحة والآثار إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 3 يناير2021: الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إجراءات إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة.









وحول التنسيق مع وزارة البيئة1 يناير 2020: التنسيق مع وزارة البيئة لإرجاء تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50% للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات.









وفي يوليو 2020: التنسيق مع وزارة البيئة لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر - دون السفاري- بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50%، وذلك حتى نهاية مارس 2021.









وفي 26 سبتمبر 2020: المشاركة في إطلاق حملة Eco Egypt التي أطلقتها وزارة البيئة من محمية رأس محمد كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ودعم السياحة البيئية.









وحول التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، قال الوزير إنه في 1 مايو 2020: التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمنح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنتات على الجالون الواحد، وذلك بشكل دائم.









12 يناير 2021: التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع إجمالى قيمة التخفيض على الجالون إلى 15 سنتا اعتبارًا من ٢١ يناير حتى نهاية ديسمبر 2021.









وحول التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، قال إنه في سبتمبر 2020: التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف دعم للمرشدين السياحيين (حتى نهاية ديسمبر 2020).







