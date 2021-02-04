مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج أنشطة القراءة الإلكتروني بإجازة نصف العام

تنظم مكتبتا الطفل والنشء بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية برنامج أنشطة القراءة الإلكتروني بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، والبرنامج مستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.





وحرصت مكتبتا الطفل والنشء على وضع برنامج أنشطة وورش عمل يتناول فعاليات عن بُعد متنوعة، لتناسب جميع الأعمار ولتشجيع الأطفال والنشء على القراءة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم؛ كي تساعدهم على التفاعل بشكل إيجابي في المجتمع. هذا وبالإضافة إلى تقديم برنامج محاضرات وورش عمل توعوية لأولياء الأمور فيما يخص الصحة النفسية للأطفال والنشء والتعليم عن بُعد، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والعنف لدى المراهقين، ويقوم بتقديمه مجموعة من المتخصصين في هذا المجال.

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يأتي هذا البرنامج في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها عن بُعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويمكن التسجيل بالبرنامج من خلال صفحتي التواصل الاجتماعي للمكتبتين:

http://www.facebook.com/bachildren

(http://www.Facebook.com/yplibrary)

وكانت مكتبة الإسكندرية أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.