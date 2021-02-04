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برلمان

وزير السياحة: توصية الإعلام الأجنبي بزيارة مصر كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:43 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، توصية الإعلام الأجنبي بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021، قائلًا: "الاعلام الأجنبي في يناير 2021 ومصر من أفضل الوجهات السياحية في العالم التي توصي بالذهاب إليها خلال عام 2021".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، برئاسة المستشار حنفى جبالى، المخصصة للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، في إطار الدور الرقابي القوي الذي استهله المجلس منذ انطلاق فصله التشريعى الثاني.


وقال خالد العناني: "هذا ما كنا نريده بالضبط، لم نكن نريد أن نجري لنفتح بسرعة ثم نغلق تاني، ونخسر السياحة 3 و4 سنين".


في سياق متصل، نوه وزير السياحة والآثار إلى العمل مع هيئة التنمية السياحية لتخصيص أراضٍ للمشروعات السياحية، فضلا عن تهيئة البنية الأساسية سواء لأراضية أو للغير، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.


وأشار وزير خالد العناني، إلى أنه في مجال التنمية البشرية تم تدريب نحو 35 ألفا من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا، وكان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.


وأكد العناني أن جميع التفاصيل الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية تم الانتهاء منها، قائلا: "جاهزين للمهرجان، ولكننا في انتظار انحسار أزمة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات وسيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.
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