فض زفافين ومُصادرة 91 شيشة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامه بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق ، وأسفرت عن فض فرحين إحداهما بقريه أبو حسين والآخر بقرية الحصة وتم تفريق المواطنين ، كما تمكنت الحملة من مصادرة ١٥ شيشه من مقهي مخالف بقرية طاهرة وأثناء مرور الحملة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا تم تغريم ١٥ مواطنا الغرامة المالية الفورية المقدرة بـ ٥٠ جنيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية ، فضلًا عن غلق ٣ محال تجاريه تعمل بدون ترخيص قانوني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة مكبرة بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة و اسفرت عن ضبط 31 شيشة من كافتريات مخالفة بقريتي صافور ومنشأة صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبره لرفع الإشغالات ومتابعه التزام إصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالتعاون مع شرطة المرافق و أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر ضد مقاهي مخالفه لتقديمها الشيشه للمترددين وتم مصادرة 30 شيشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة وأسفرت الحملة عن غلق 4 مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة مفاجئة على الطريق العام ههيا / الزقازيق للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامة المالية على 29 من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.





وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة للمرور على المقاهي والكافيتريات لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن مصادرة 15 شيشة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.